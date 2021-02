Met de zuidelijke wind kwam de afgelopen week niet alleen de warmte ons land binnen, maar ook ooievaars, kraanvogels, kieviten en grutto’s

Oefeninterland Morgen wél tegenstand voor Leeuwinnen? ‘Toen ik klein was, won Duitsland alles’

18:27 In 2013 was het doelpuntloze gelijkspel tegen wereldgrootmacht Duitsland op het EK een hele prestatie, weet Daniëlle van de Donk – destijds al basisspeler bij de Leeuwinnen – nog. Morgen oefent de vice-wereldkampioen in Venlo (18.30 uur) tegen Duitsland en zijn de verhoudingen compleet anders.