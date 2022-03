Met deze hoge brandstofprijzen blijf ik meer thuiswerken

Rechtbank zet vonnis ‘vrijspraak’ voor pe­do-activist Nelson per ongeluk al online vóór zitting

De rechtbank in Rotterdam heeft in een strafzaak tegen de pedo-activist Nelson M. uit Lelystad al een vonnis klaar, terwijl de zaak nog loopt. Het vonnis - vrijspraak - is per ongeluk dinsdag kort online gepubliceerd op rechtspraak.nl. De rechters hebben inmiddels gevraagd of ze vervangen mogen worden. Een Arnhemmer is in dezelfde zaak wel veroordeeld.

10 maart