Met deze speciale matten halveert Abdullah zijn gasrekening • Tekort aan medicijnen: problemen met Ritalin en antibiotica

OUDSTE INWONER VAN NIJMEGEN IS 106 JAAR GEWORDEN | De oudste inwoner van Nijmegen, Leo Fleuren, is woensdag 106 jaar geworden. De opgewekte Nijmegenaar woont nog altijd zelfstandig. ,,Hij is mentaal goed bij, maar hij is wel zwak”, zegt zijn dochter Marijke (69).

TEKORT AAN MEDICIJNEN: RITALIN AMPER VERKRIJGBAAR | Apotheken kampen met grote tekorten aan medicijnen. Zo is er bijna geen Ritalin meer, dat onder meer gebruikt wordt door mensen met adhd. Maar er zijn ook leveringsproblemen met bijvoorbeeld amoxicilline, een antibioticum dat wordt gebruikt bij bijvoorbeeld luchtweginfecties, oorontsteking en blaasontsteking.

GEWOND BIJ FRONTALE BOTSING IN GROESBEEK | Bij een aanrijding tussen twee auto’s in Groesbeek is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het ongeval werd veroorzaakt door een automobilist die vanaf de Derdebaan de Zevenheuvelenweg wilde oversteken.

ABDULLAH HALVEERT GASREKENING DANKZIJ SPECIALE MATTEN | Abdullah Yolcu (63) is dit jaar niet geschrokken van zijn energierekening. Waar menig Nederlander met de handen in het haar zit, heeft hij daar weinig last van. Door een bijzondere ingreep in zijn huis kan de thermostaat flink omlaag. ,,Ik bespaar nu meer dan vijftig procent aan gas.’’

PAARDENWERELD EN STOKKUM TREUREN NA OVERLIJDEN 19-JARIGE VROUW | Het plotselinge overlijden van een 19-jarige vrouw uit Stokkum heeft diepe indruk gemaakt in het dorp. De jonge vrouw bezweek woensdagavond in het ziekenhuis aan haar verwondingen na een frontale botsing in Apeldoorn.

BOMMELDING VOOR GROOT CONTAINERSCHIP IN ZEEUWSE WATEREN | Het containerschip MSC Lorena heeft vannacht rechtsomkeert gemaakt op de Schelde, ter hoogte van het Land van Saeftinghe bij Zeeuws-Vlaanderen. Een onbekende dader had telefonisch gemeld dat de MSC Lorena ‘zou ontploffen’ als het zou aanmeren in de Antwerpse haven. De Nederlandse politie kijkt samen met de Belgische hoe serieus de dreiging is.

VITESSE ONDERUIT NA OEFENDUEL MET SPARTA | Vitesse heeft ook de tweede wedstrijd van de winterse voorbereiding verloren. De Arnhemse club ging op Het Kasteel onderuit tegen Sparta. Dirk Abels zorgde donderdagmiddag met een geweldig schot voor de Rotterdamse zege: 1-0.

18-JARIGE VROUW UIT MILLINGEN OVERLEED NIET DOOR DRUGSGEBRUIK | De 18-jarige vrouw uit Millingen aan de Rijn die vorige maand overleed op een festival in Haaren kwam niet door drugsgebruik om het leven. Dat concludeert de politie na toxicologisch onderzoek.

ZELENSKI KRIJGT MINUTENLANGE OVATIE IN AMERIKAANS CONGRES | De Amerikaanse president Joe Biden heeft zoals verwacht een nieuw wapenpakket van 1,85 miljard dollar voor Oekraïne aangekondigd, inclusief het Patriot-luchtafweersysteem. Dat deed hij na een vergadering met zijn Oekraïense ambtsgenoot in het Witte Huis. Kort daarop sprak Volodimir Zelenski het Amerikaanse Congres toe, dat hem verwelkomde met een staande ovatie.

OPGEPAKTE HONGAREN VRIJ DIE WORDEN VERDACHT VAN ILLEGALE PUPPYVERKOOP | Drie Hongaren die maandag werden opgepakt omdat ze in ’s-Heerenberg illegaal twee zeer jonge teckelpups wilden verkopen, zijn voorlopig vrij. De politie draagt de zaak over aan het Openbaar Ministerie, die gaat bepalen wat er met het drietal gebeurt.

PRIMOZ ROGLIC NIET NAAR DE TOUR | De eerste contouren van het wielerjaar van Jumbo-Visma zijn duidelijk. Primoz Roglic wordt de kopman in de Giro, bijgestaan door nieuwkomer Wilco Kelderman. De Sloveen rijdt aankomend jaar geen Tour de France, waar Jonas Vingegaard zijn titel gaat verdedigen.

WEGHORST BLIKT TERUG OP AKKEFIETJE MET MESSI | Wout Weghorst zit er niet mee in zijn maag dat hij in de kwartfinale op het WK tegen Argentinië het bloed onder de nagels bij Lionel Messi vandaan haalde. De Argentijnse sterspeler, die met zijn land Oranje na strafschoppen versloeg, noemde de spits na afloop een dwaas. ,,Op het veld is voor mij iedereen hetzelfde”, blikt Weghorst terug op het akkefietje.

POLITIE VINDT DODE MAN IN WONING DOETINCHEM | De politie heeft donderdagochtend aan de Leerinkstraat in Doetinchem een dode man aangetroffen in een woning. De man was vermoedelijk al enige tijd overleden. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf: de man zou een natuurlijke dood zijn gestorven.

OMROEP ON! VINDT KRITIEK ‘ONZIN’ | Ongehoord Nederland (ON!) heeft vandaag bij de NPO zijn eerste verplichte rapport ingeleverd waarin ON! uitlegt hoe de omroep zichzelf gaat verbeteren. Dat heeft de NPO gemeld.

PAKKETBEZORGER NEERGESTOKEN NADAT AUTO OVER DOOSJE REED | Even wachten op stilstaande busjes van pakketbezorgers. Welke automobilist kent het niet, zeker in de drukke kersttijd vol internetbestellingen. Een bestuurder uit Capelle aan den IJssel had minder geduld. Zij denderde half over de stoep en een doosje dat de koerier net had klaargezet. Toen die verhaal haalde, werd hij neergestoken door haar vriend. Een ongelukje met zijn sleutelbos, zo beweerde J.H. (43) donderdag in de rechtbank.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.