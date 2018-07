Met deze vijf tips blijft je tuin gezond tijdens de droogte

Hoekstra wijst erop dat de huidige verstening van tuinen (steeds meer tegels) de droogte alleen maar in de hand werkt. ,,Wij adviseren 60 procent van een tuin uit groen te laten bestaan. Het biologisch evenwicht zal ervoor zorgen dat het water beter vast wordt gehouden. En niet onbelangrijk: met een groene tuin is je huis 10 procent meer waard.’’



Dat het nu wat minder groen is, is volgens Hoekstra niet iets om dramatisch over te doen: ,,Ga lekker met dit mooie weer in de tuin zitten en geniet er van. Ja ook van de uitgedroogde tuin. Want dit is de natuur. De natuur is niet maakbaar, maar altijd mooi.’’