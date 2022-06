Met een slok op fietsen op de e-bike: dat doe ik ook wel eens

Automobi­list rijdt fietsster aan in Arnhem en komt tot stilstand in een voortuin

ARNHEM - Op de Marga Klompélaan in Arnhem is woensdagavond een fietsster op het fietspad aangereden door een auto. De automobilist kwam vervolgens tot stilstand in de tuin van een nabijgelegen woning. De fietsster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

