Met het stoppen van handen schudden komen we er niet. Er zijn veel strengere maatregelen nodig.

Kankerver­wek­ken­de stoffen kunnen vrijkomen uit granuliet, grote zorgen over stort in Over de Maas

9 maart DEN HAAG - Den Haag is voorlopig nog niet klaar met de granulietstort in Over de Maas bij Alphen. Verzwegen documenten en zorgen van deskundigen over kankerverwekkende stoffen in granuliet maakten Tweede Kamerleden deze maandag nerveus.