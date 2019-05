Met maar één vrouw in het dagelijks bestuur slaat Gelderland een modderfiguur

PvdA dolblij met 'bizarre comeback’, Rutte en Baudet tevreden met uitslag

23 mei De PvdA is op basis van de exitpoll de grootste geworden (vijf zetels) bij de Europese Verkiezingen, gevolgd door CDA en VVD (vier zetels). Nieuwkomer Forum voor Democratie komt in het Europese parlement met drie zetels. In totaal ging 41,2 procent van de ruim 13 miljoen Nederlandse kiesgerechtigden naar de stembus. Lees alle ontwikkelingen terug in ons verkiezingsblog.