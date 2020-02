Met pepperspray bespoten boer Bram (19) uit Loenen krijgt steun uit heel Nederland

LET OP! BEELDEN KUNNEN ALS SCHOKKEND WORDEN ERVAREN Agenten overmeeste­ren naakte man die in Arnhem met mes zwaait, schreeuwt en wartaal brabbelt

11:37 ARNHEM - Een 55-jarige Arnhemmer is donderdagavond opgepakt omdat hij naakt en schreeuwend over straat liep met een mes. Beelden van de arrestatie tussen 21.00 en 21.30 uur in de Rosendaalsestraat in Arnhem zijn op Dumpert verschenen.