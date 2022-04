‘Met publiek was The Passion een chaos geworden’; burgemeester Boumans blij en tevreden

DOETINCHEM - Wat vooral is blijven hangen na het kijken van het televisiespektakel The Passion in Doetinchem? Burgemeester Mark Boumans denkt even na en zegt dan enthousiast: ,,De beelden waren prachtig. Met name gemaakt met de drone. Ik wist al dat Doetinchem een mooie gemeente is. Nu heeft heel Nederland het gezien.”