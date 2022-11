Meterkast verzetten wordt nachtmerrie voor Maarten • Glennis Grace veroordeeld voor geweld in supermarkt

SCHOK OM DOOD BABY DISHAÏRO | De dood van de pas drie maanden oude baby Dishaïro uit Beuningen en daarna de arrestatie van zijn ouders als verdachten is als een bom ingeslagen bij de familie van het jongetje. Dat bevestigt een bron uit de kring rondom de familie.

DUIZENDEN MINIMA GAAN ER OP VOORUIT | Mensen met de laagste inkomens die een huis huren van een woningcorporatie, gaan vanaf juli volgend jaar minder huur betalen. Het gaat om gemiddeld 57 euro per huurder per maand. Alleen al in de regio’s Nijmegen, Ede en Arnhem gaan vele duizenden huishoudens hiervan profiteren.

ZWAAR LETSEL NA STEEKINCIDENT IN EDE | Aan de Langenhorst in Ede is dinsdagavond een 49-jarige Edenaar zwaargewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer werd rond 23.15 uur door iemand neergestoken. De politie is dringend op zoek naar twee verdachten die bij het incident betrokken zouden zijn.

HENK VERLOOR IN ÉÉN KLAP VIER FAMILIELEDEN | Dominee Kees Budding was en is de pastorale steun en toeverlaat van Henk Klein, de zeventiger die bij het verkeersdrama in Zuidzijde vrouw Joke (75), zoon Pieter-Joost (41), schoondochter Diana (28) en kleindochter Karolina verloor. Samen met collega Jonathan ten Brinke bood hij hem - en de naaste familie - met de Bijbel in de hand troost, waar onpeilbaar verdriet en onmetelijke verslagenheid heersten.

CONNEXXION IS DRONKEN UITGAANSPUBLIEK OP VALLEILIJN SPUUGZAT | Connexxion bezint zich op maatregelen op de nachtelijke treinverbinding tussen Ede en Amersfoort. De overlast van beschonken uitgaanspubliek in de trein en op de stations loopt volgens de vervoersmaatschappij in het weekend de spuigaten uit.

CAMPER STAAT NOODGEDWONGEN IN DE VOORTUIN | Een opvallend tafereel in het Arnhemse straatbeeld: de camper van Freddy De Lossantos Parola staat pontificaal in zijn voortuin. Niet omdat hij daar zo graag wil kamperen, maar omdat er in de hele regio een nijpend tekort is aan stallingsruimten voor campers en caravans.

OVERVALLERS BELLEN AAN EN SCHIETEN BEWOONSTER DIE OPEN DOET NEER | De bewoonster van een huis aan de Enggraaf in Haaften is dinsdagavond rond 21.00 uur neergeschoten. De vrouw deed de deur open nadat er werd aangebeld waarna de schoten vielen. De bewoonster raakte gewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

METERKAST VERZETTEN WORDT EEN NACHTMERRIE | Noodgedwongen leeft Maarten Bleumink samen met zijn vriendin en dochters (2 en 1) al maanden in een zandbak bij Meddo. Bleumink zit in een verbouwing en wacht op Liander. De netbeheerder moet de meterkast verzetten, maar doet dat niet. Waarom niet? Daarop kan Liander eigenlijk zelf ook geen antwoord geven. ,,We hebben de zaak in onderzoek.”

GLENNIS GRACE KRIJGT TAAKSTRAF | Zangeres Glennis Grace (44) is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor openlijk geweld in een Jumbo-supermarkt in Amsterdam, in februari van dit jaar. De zangeres was zelf bij de uitspraak aanwezig. Ze zei na afloop niet meer in hoger beroep te gaan en hoopt ooit nog met de slachtoffers in gesprek te gaan ‘om alles af te sluiten’. ,,Heb ik spijt? Ja, natuurlijk.”