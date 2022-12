Metershoge hekken of een schoppende ezel: zo voorkom je dat de wolf bij jou toeslaat

Afgelopen zondag was het weer raak: een wolf werd midden in bewoond gebied gespot en gefilmd. Een bijzonder beeld, maar veel mensen maken zich ook zorgen. Eerder deze maand beet een wolf nog twee schapen dood in de Achterhoek. En wat kun je doen om te voorkomen dat een wolf ook bij jou slachtoffers maakt?

Een van de oplossingen is om spanningsdraad te plaatsen. Quintijn Hoogenboom van Faunabescherming Nederland geeft aan dat wolven daar slecht tegen kunnen. ,,Ook voor een krachtig dier als een wolf is schrikdraad erg vervelend. Dat zal de wolf afschrikken. Een hoog hek helpt ook tegen het afweren van wolven, maar dat is vaak erg kostbaar.”

,,Een andere uitkomst is om vee in een schaapskooi of een ander soort stal te stoppen. Het kost boeren wat meer tijd om alle schapen elke dag in zo'n stal te krijgen, maar zo zorg je er wel voor dat een wolf met geen mogelijkheid bij de dieren komt”, aldus Hoogenboom.

Dieren en flapperende lappen

Volgens Bij12, het bureau dat voor provincies onder andere wolvenschade regelt, zijn kuddewaakhonden een uitstekend middel om de wolf weg te houden. Kuddes worden zelden aangevallen als er een waakhond bij is. Ook niet door andere natuurlijke vijanden zoals vossen. Het nadeel van een kuddewaakhond is dat de getrainde viervoeters vaak erg prijzig zijn.

Schapenhouder Greet Abbink uit Eibergen zet een heel ander dier in: een ezel. ,,Ezels zijn zeer territoriaal. Worden ze uitgedaagd, dan leggen ze de oren plat in de nek, balken ze oorverdovend hard, bijten ze en kunnen ze hard trappen.” In landen als Duitsland, Canada en Griekenland zijn goede ervaringen opgedaan met ezels als bewakers.

Volgens Christian Jansen van Bij12 helpen grote flapperende lappen en lichtsensoren ook om de wolven weg te jagen. ,,Al zijn dit wel vaak tijdelijke oplossingen. Deze impulsen zijn vaak niet sterk genoeg om een wolf voor langer dan een paar maanden te weren. Ze raken er op een gegeven moment aan gewend.”

Bang maken met verfkogels

Wolven werden ook steeds vaker in druk bewoonde gebieden gespot. Soms kwamen ze zelfs erg dicht in de buurt van mensen. Ze lijken dus steeds meer gewend te raken aan de mens. De provincie Gelderland wilde wolven op de Veluwe beschieten met paintball-geweren, om hen met kogels met verf weer bang te maken. Maar dat idee werd door de rechtbank Midden-Nederland eind november afgeschoten.

Schadevergoeding

Als mensen door een wolf schade hebben, komen zij in aanmerking voor een volledige schadevergoeding. ,,Wij werken samen met een taxatiebureau dat op basis van een DNA-test vaststelt of de beet daadwerkelijk van een wolf komt. Als dat het geval is heb je recht op een schadevergoeding op basis van onder andere de leeftijd en de fysieke gesteldheid van het dier”, laat Christiaan Jansen van Bij12 weten.

Volgens Bij12 lopen mensen vooralsnog weinig gevaar. Gezonde wolven die niet worden geprovoceerd of gevoed, vormen op voorhand geen bedreiging voor de mens. Omdat wolven schuwe dieren zijn, zullen ze mensen over het algemeen mijden. Dit betekent niet noodzakelijk dat wolven onmiddellijk vluchten zodra ze een mens zien.

