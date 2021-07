Metershoge vlammen slaan uit vrachtwagen op A50: snelweg zit nog uren dicht

De gele vrachtwagen vloog rond 16.15 uur vanmiddag in brand. Vlammen sloegen uit de trailer waarin 20 ton kunststof en rubber zit. Het vuur is niet overgeslagen op de truck. De chauffeur heeft die op tijd los weten te koppelen en een meter of twintig verderop neergezet.

Volledig scherm Vlammen slaan uit een vrachtwagentrailer op de A50 bij Apeldoorn. © Luciano de Graaf

Brandweerlui hebben tijdens blussen alle rijstroken nodig. Daardoor kunnen auto’s niet passeren. Achter de brandende vrachtwagen is dan ook een file ontstaan. Het verkeer moet via de Apeldoornse woonwijken omrijden. Bij de Anklaarseweg is de drukte goed te merken. Rijkswaterstaat meldt dat er ook op de andere weghelft een kijkersfile is ontstaan.

Volledig scherm Ook in de Apeldoornse woonwijken, zoals hier op de splitsing van de Operettestraat en de Anklaarseweg, loopt het verkeer vast door de brand. © Arnoud de Vries

Rookpluimen

De brand trekt ook bekijks van bewoners van de naastgelegen Apeldoornse nieuwbouwwijken. Zwarte rookpluimen waaien over deze buurt heen. Iets voor zessen meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) dat de brand onder controle is. Brandweerlieden zijn de trailer nu aan het nablussen. Het gaat nog uren duren voordat de A50 weer vrij is.

Volledig scherm De rookpluimen van de brandenvrachtwagen zijn ook in de nieuwbouwwijken van Apeldoorn-Noord te zien. © Pim Velthuizen

