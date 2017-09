Michaela Kamphuis: Van Oale Groond naar Formule 1

ENSCHEDE - Van Twentse oale groond naar de glamourwereld van Formule 1. Het lijkt een onmogelijke overstap, maar Michaela Kamphuis (28) voelt zich tegenwoordig net zo thuis op de racecircuits in Silverstone en Monza als destijds in Dinkelo.

Tien jaar geleden kende heel Twente haar nog als Janis Bode, de pittige rijkeluisdochter in Van Jonge Leu en Oale Groond. Tegenwoordig reist ze de wereld rond als Hospitality Manager van het Williams F1 Racing team. De Enschedese Michaela Kamphuis voelt zich bevoorrecht. Al haast ze zich meteen te zeggen dat de baan die ze nu heeft niet zo glamoureus is als het lijkt.

Beroemdheden

Volledig scherm © Glenn Dunbar "Natuurlijk ontmoet je veel beroemdheden. Op Monza bijvoorbeeld waren Kit Harington en Liam Cunningham uit Game of Thrones te gast", vertelt Kamphuis. "En Donatella Versace wipte even langs voor een drankje. Dat is natuurlijk leuk. Maar ik sta ook regelmatig sigarettenpeuken op te rapen en wc's schoon te maken als dat zo uitkomt. Ik maak werkdagen van gemiddeld 17 uur, heb voortdurend last van jetlags en ben daardoor ook heel gevoelig voor verkoudheid. Dus er zit ook een keerzijde aan. Maar ik zou met niemand willen ruilen - dit is natuurlijk wel een droombaan."



En dat terwijl ze echt helemaal niks met racen had. Na de rol in Van Jonge Leu en Oale Groond koos ze voor de studie Arts Entertainment and Media Management aan de hogeschool in Haarlem. Ze werkte als bijbaantje als receptioniste in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. En daar ontdekte ze haar passie voor hospitality: "Ik vind het echt onwijs leuk om dienstverlenend te zijn, ervoor te zorgen dat mensen het naar de zin hebben, zich op hun gemak voelen. Daar krijg ik echt een voldaan gevoel van."

Quote Mijn eerste reactie was: ik wil geen baan als pitspoes! Michaela Kamphuis

Ze werkte onder meer als hospitality supervisor voor ABN Amro in Amsterdam en als evenementenmanager in de pharmaceutische industrie in London, tot ze op een dag werd gevraagd om voor het Formule 1-team van Mercedes te gaan werken. Haar eerste reactie: "Ik wil geen baan als pitspoes!" Ze kan er zelf om lachen: "Ja, dat dacht ik echt. Want ik had niks met racen of zelfs maar met auto's, dus waarom zou ik gevraagd worden door Mercedes?"

Maar het bleek echt waar: haar gastvrouw- en evenemententalent en haar uitstekende beheersing van de Engelse en Duitse taal waren de ideale combinatie voor het cateringbedrijf dat overal ter wereld voor het Mercedes Formule 1- team werkt.

In de watten

Ze begon met koffie schenken, maar werkte zich al snel op tot VIP Floormanager Hospitality, een baan waarin ze zorgde dat iedereen in en rond het team in de watten werd gelegd. Voor Lewis Hamilton regelde ze zijn favoriete eiwit-omeletjes en voor teambaas Toto Wolf waren er altijd zijn geliefde Duitse Hanuta-wafels.

Ze genoot van haar rol: "Bij Mercedes heb ik echt de finesses van het hostessvak geleerd. Het heeft met zoveel dingen te maken: hoe ben je representatief, hoe ga je om met mensen van over de hele wereld? Het is een kwestie van details, en van opmerkzaam zijn. En wat ik leuk vind: jouw lach, de manier waarop jij de koffie serveert, kan voor de gast de hele ervaring bepalen. Ik vind het heerlijk om daar mijn best op te doen."

Enthousiasme

Geen wonder dat menig beroemdheid haar bij naam kent en haar enthousiast begroet. "Dat is wel gek hoor, als Niki Lauda zegt: 'Hey Michaela, leuk je weer te zien'. Dan realiseer ik me echt wel hoe bijzonder deze baan is."

Quote Dat is wel gek hoor, als Niki Lauda zegt: 'Hey Michaela, leuk je weer te zien' Michaela Kamphuis

De overstap naar het team van Williams maakte ze toen de doorgroeimogelijkheden bij Mercedes beperkt bleken. "Mercedes was echt geweldig: alles strak georganiseerd, heel luxe. Maar Williams is warmer, opener, een echt familiebedrijf. Het is een nieuwe uitdaging en het bedrijf is ook heel Engels: iedereen is zeer welgemanierd."

"Bij Mercedes was de druk enorm", zegt Kamphuis. "Ze rijden elke race vooraan en dat betekent dat iedereen maximaal moet presteren. Bij Williams komen de engineers bijvoorbeeld na het eten naar de keuken om te vertellen hoe lekker ze het vonden. Dat gebeurde bij Mercedes niet; daar werd geen tijd voor gemaakt."

Eigen inbreng

Bij Williams heeft ze nu veel meer vrijheid en eigen inbreng. Daar maakt ze graag gebruik van, tot verrukking van het team. "Vorige week in Singapore bijvoorbeeld heb ik ervoor gezorgd dat er ijskoude handdoekjes voor iedereen beschikbaar waren, omdat het daar zo ontzettend heet is. Dat vonden ze zo geweldig! En ik zorg ook altijd voor cakejes rond vier uur, waar ter wereld we ook zijn. Ja, dit is een Engels team en ze zijn zeer gesteld op hun afternoon tea." Het zijn de kleine dingen die een groot verschil kunnen maken.

Quote Ze zijn zeer gesteld op hun afternoon tea Michaela Kamphuis

Terug naar Twente?

Mist ze Twente? "Ik probeer elke twee maanden even terug te gaan. Mijn ouders zijn net vanuit Duitsland terugverhuisd naar Glanerbrug. Mijn oma, opoe en opa wonen nog steeds op Dolphia. Daar ga ik nog steeds graag langs. Maar ik woon zelf tegenwoordig in Rugby, een klein dorpje in Engeland. Daar is het heerlijk - het lijkt op Twente. Iedereen kent elkaar, er is veel groen en het is er heerlijk rustig. Dat heb ik echt gemist. Ik heb in Amsterdam gewoond, maar daar kon ik echt niet aarden. Mijn moeder zei altijd: 'Jij moet in de sloot kunnen spelen en de natuur om je heen hebben.' Dat is zo, dat deed ik vroeger in Dolphia ook."

Overigens: mocht regisseur Johan Nijhuis ooit weer een nieuwe serie Van Jonge Leu gaan maken, dan stapt ze meteen op het vliegtuig: "Dat was echt heerlijk om te doen en acteren zal ook altijd een passie van me blijven."