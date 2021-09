Michelin gaat iedere maand restaurants publiceren uit nieuwe gids

Alle onderscheidingen van de Michelingids voor 2022, zowel de Michelinsterren, Bib Gourmands als de groene Michelinsterren – zullen zoals gebruikelijk worden onthuld tijdens de jaarlijkse sterrenceremonie. Het is best mogelijk dat onder de nieuwe restaurants die maandelijks worden voorgesteld, zaken zitten die later bekroond worden met bijvoorbeeld een ster.



De gids is in 2021 voor het eerst volledig en enkel in digitaal formaat gepubliceerd. Dat blijft ook zo.



Gwendal Poullennec, internationaal directeur van de Michelingidsen: ,,In een periode die nog steeds erg ingewikkeld is en waarin de restaurantbranche geconfronteerd blijft worden met ongekende uitdagingen en onzekerheden, hopen we dat deze regelmatige onthullingen en updates kansen bieden om het vak in de schijnwerpers te zetten. We nodigen iedereen ook uit om de restaurants in hun omgeving te ontdekken en te steunen.”