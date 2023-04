Michelle heeft brutaal gestolen auto weer terug: ‘Ze hebben van alles uitgespookt, kinderstoeltjes zaten er nog in’

Met video Kan je kind straks nog naar de kinderop­vang? Dit zijn de problemen waar de branche mee kampt

Door hoge werkdruk neemt het personeelstekort in de kinderopvang toe. Van de 33.000 mensen die in 2022 begonnen aan een baan in deze sector, waren er aan het einde van het jaar nog 6.000 over. Hoe lang kan je je kinderen nog zorgeloos naar de opvang brengen?