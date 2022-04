Michiel Brouwer koos na de bouw voor de horeca: ‘Je kunt heel veel, als je maar durft’

Michiel Brouwer uit Zelhem (54) kwam op een uitgeverij terecht waar hij sales en marketing deed. Later rolde hij de bouw in. Brouwer: ,,Ik had wel iets met techniek en begeleidde grote projecten. We waren pioniers op het gebied van duurzaamheid. Mijn taak was mensen laten samenwerken. Dat ging me goed af. Ik ben wel een bruggenbouwer.”

Op zijn veertigste ontdekte de Achterhoeker dat hij niet meer echt gelukkig was. Hij had al twee keer op het randje van een burn-out gestaan. ,,Het was lastig; waar ik meestal anderen coachte moest ik nu met mezelf aan de slag. Ik vroeg me af ‘waar word ik nou echt gelukkig van?’ en kwam uit bij de horeca. Vroeger had ik een studentenbaantje in die sector. Later, op de Zwarte Cross viel het kwartje. Het thema was ‘Vaak ben je te bang'. Dat zei ik regelmatig tegen anderen, haha! Nu dacht ik: ik ga het gewoon doen want je kunt heel veel, als je maar durft.”

Nog nooit zo gelukkig

Hoewel iedereen het hem afraadde, ging Brouwer op zoek naar een horecalocatie en kwam terecht bij Wolfersveen, ooit een chique restaurant in Zelhem dat te gronde was gegaan. ,,Mijn zoon had er een pop-uprestaurantproject met wat studenten en ik liep een avondje mee. De volgende dag zei hij: ‘pap, ik heb je nog nooit zo gelukkig gezien'.



Lang verhaal kort: vier jaar geleden begon Brouwer De Heeren van Wolfersveen, een restaurant met een Franse kaart in een prachtig monumentaal pand. ,,We werken veel met lokale producten en er staat altijd wild op de kaart. De locatie leent zich ook goed voor vergaderingen, feesten en trouwerijen. Corona was wel een lastige tijd: we waren jong en ontvingen maar beperkt vergoeding. Wel kregen we de ene na de andere steunbetuiging: het leek wel een doorlopende condoleance. De betrokkenheid is hier groot; mensen doen hier graag een wederdienst voor elkaar. In de toekomst hoop ik hier nog iets met theater en misschien met paarden te gaan doen.”