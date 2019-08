Michon (17) wil in tweeënhalve dag op zijn scooter naar Costa Brava in Spanje rijden

update Ramkraak op parfumerie in Wijchen, auto uitgebrand teruggevon­den

12:34 WIJCHEN - Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd in een parfumzaak op De Markt in Wijchen. Niet veel later kreeg de politie melding van een autobrand bij recreatieplas De Berendonck in Alverna. De auto bleek gestolen in Nijmegen en is vermoedelijk gebruikt voor de kraak.