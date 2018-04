Avicii-concert maandag ook live op carillon Stevenskerk Nijmegen

Malgosia Fiebig, stadsbeiaardier van Utrecht en Nijmegen, gaf gisteren een klein Avicii-concert vanaf het middeleeuwse carillon van de Dom. Vanuit de toren waren de hits Wake Me Up, Without You en Hey Brother te horen. Fiebig zelf is 'overdonderd' door de reacties. ,,Ik heb heel veel gehoord en gelezen. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Zeker omdat het beiaardspelen zo in een positief daglicht komt te staan.’’



Het carillon van de Dom leent zich volgens Fiebig 'uitstekend' voor het werk van Avicii. ,,Zijn hits komen goed tot hun recht. Het is heel leuk om met zulke oude instrumenten dit soort moderne muziek te maken.’’ Het was voor de stadsbeiaardier niet al te lastig de hits onder de knie te krijgen. ,,Het waren toevallig precies drie nummers die instrumentaal goed te doen waren.’’