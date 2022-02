Mieke en Cor hebben ineens een muur van meer dan drie meter hoog naast hun huis: ‘Uitzichtloze situatie’

Verdachte drugslab Nijmegen huilt van blijdschap, de rechters laten hem voorlopig vrij

Op het televisiescherm in de rechtszaal barst verdachte Rui Carlos S. donderdagmiddag in huilen uit. Even daarvoor heeft hij via de videoverbinding tegen de rechtbank in Zutphen wanhopig geroepen niets met een drugslab in Nijmegen te maken te hebben.

