Mijn kind bepaalt hoeveel tijd het bezig is met smartphone of iPad

video 'Jans­beekrij­der' stelt Arnhem aansprakelijk: Ik dacht nog, wat glanst dat asfalt

14 december ARNHEM - Glazenwasser Henk Legerstee lag woensdagochtend met zijn bestelbus in de gloednieuwe Sint Jansbeek in Arnhem. Hij gaat met de verzekering aan de slag om de gemeente aansprakelijk te stellen. ,,Want er is gewoon te weinig gedaan om ongelukken te voorkomen.’’