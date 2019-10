Mijn laatste wens is ingegeven door de schrijver Aziz Nesin

Ik heb hem ooit ontmoet, toen ik 8 jaar was, in de Nijmeegse bibliotheek. Hij was daar te gast en ik werd er door mijn ouders mee naartoe gesleurd. Hij was ook toen al een groot schrijver: met zijn fantastisch scherpe pen streed hij voor mensenrechten, voor democratische waarden, tegen religieus fanatisme. Hij was het levend geweten van Turkije, een man die onverschrokken ten strijde trok.



Destijds, in de Nijmeegse bieb, had ik daar geen weet van. Pas later, toen ik zijn boeken ging lezen, begreep ik zijn grootheid.



Toen ik een jaar Istanboel woonde, ben ik naar zijn weeshuis gegaan. Het is een plek die een ontstellende indruk op mij gemaakt heeft. Het was een soort boerderij waar hij woonde met de kinderen. En waar een gedicht op de muur stond dat me altijd is bijgebleven en vrij vertaald ongeveer zo gaat: