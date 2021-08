Mijn ouders zag ik nooit met natte haren tv kijken

Slager Paul slachtte nooit een koe en zijn zoon gelooft in vleesver­van­gers: ‘Slagerij is er ook voor veganisten’

16:38 Slager Paul van Leeuwen heeft nog nooit een koe geslacht, hij noemt zich wel specialist in vlees en vooral gekookte worst. Zoon Dylan, die over enige jaren de scepter zwaait, is eveneens geen huisslachter, hij sluit zelfs niet uit in de toekomst ook vleesvervangers te gaan verkopen. Als er vraag naar is.