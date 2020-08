Mike (26) werd een jaar geleden doodgereden na een ruzie: ‘Het hele circus moet een keer afgelopen zijn, dan kan ik gaan rouwen’

Ingrid (50) zucht diep en neemt nog een slok thee. ,,Midden in de nacht kwamen we aan bij het medisch centrum in Nijmegen. In de politieauto, mijn ex-man en ik. De verpleegkundige zei dat ze met hem bezig waren. Een kwartier later mochten we hem even zien. Toen ik hem daar zag liggen... Ik zakte door de grond. Ik dacht dat ik het beeld had verdrongen.”