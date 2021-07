Milan (16) trekt meisje van spoor en voorkomt zelfmoordpoging: ‘Ik ben geen held’

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om ­iemand? ­Iedereen kan 24 uur per dag anoniem bellen met 0800-0113 of chatten via 113.nl.

Het had zo’n rustig begin van de zomervakantie moeten zijn. De 16-jarige Milan Koopmans heeft dit jaar zijn middelbare school afgerond en ziet dus een lange zomer tegemoet. ,,Wat ik dan doe? Nou ja, ik word blij van scooterrijden en het opknappen van oude auto’s. Die verkoop ik door en zo verdien ik mijn geld”, vertelt Milan nonchalant.

En zo vertrok Milan, met zijn vriendin achterop, op die bewuste dag op zijn scooter naar het gemeentehuis. ,,Mijn vriendin had een afspraak daar. Ik wilde haar wel even wegbrengen, maar toen we het spoor overstaken zag ik opeens iemand zitten. Er stond een ander meisje naast. Ik vond het al vreemd, maar toen ik onderling gelach hoorde, dacht ik dat het wel oké was.”

Quote We raakten een beetje in paniek. De spoorbomen waren al een tijdje dicht en niemand deed iets Milan (16)

Meisje

Toch voelde iets niet helemaal goed. De twee stappen van de scooter en blijven even kijken. Opeens gaan de spoorbomen dicht. ,,Mijn neef stond toevallig aan de andere kant van het spoor. We keken naar het meisje, die inmiddels alleen, op het spoor zat. Toen ze zag dat de trein op het andere spoor zou langskomen, verplaatste ze ook nog even naar het ‘juiste’ spoor’’, aldus Milan.

Toen was het wel duidelijk voor Milan: dit meisje probeert zichzelf van het leven te beroven. ,,We raakten een beetje in paniek. De spoorbomen waren al een tijdje dicht en niemand deed iets. Er stonden genoeg mensen rond de overgang, maar niemand leek het te boeien. ‘Hoe kunnen ze nou niks doen?!’, dacht ik.”

Heldendaad

En zo klimt Milan, eigenlijk zonder na te denken, onder de inmiddels gesloten spoorbomen door. ,,Ik rende naar het meisje toe. Daar zag ik een meisje van een jaar of dertien met kort blond haar. Ze wilde niet meekomen en zei dat ik haar los moest laten en moest laten zitten. Ik heb haar toen heel hard aan haar arm meegetrokken.”

Het had niet veel langer moeten duren of het was misgegaan. ,,Een paar seconden nadat we terug waren, kwam de trein heel snel voorbij rijden. Ik had in het moment door de adrenaline niet eens door hoe gevaarlijk het was, maar achteraf besef ik wel dat het op het nippertje was”, vertelt Milan.

Quote Inmiddels belde ik mijn moeder en die zei dat ik de politie moest bellen Milan (16)

LinkedIn

Het meisje is niet blij met zijn actie. Ze is boos en loopt weg, maar Milans neef en zijn vriendin gaan erachteraan om met haar te praten. ,,Inmiddels belde ik mijn moeder en die zei dat ik de politie moest bellen. Dat heb ik gedaan en die hebben het verder opgepakt. Ons stuurden ze weg om rust te pakken.”

Deze heftige gebeurtenis vond ongeveer een maand geleden plaats. Milan hoort lange tijd niks, totdat de politie langskwam. ,,Ze gaven mij een bedankje voor wat ik gedaan heb. Een bioscoopbon om met mijn vriendin een film te kijken. Dat is natuurlijk wel erg lief. Een kleine blijk van waardering”, zegt Milan trots.

Na het bezoek van de politie plaatst de moeder van Milan een bericht op LinkedIn, waarin ze Milan een held noemt. Het bericht is inmiddels al bijna een miljoen keer bekeken in een dag tijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geen held

Zijn moeder en de politie vinden Milan een held, maar zelf ziet Milan dat wel anders. ,,Het is misschien een heldendaad, maar ik ben geen held. Het verbaasde mij vooral dat er zoveel mensen bleven kijken en niets deden. Als je iets kan doen voor een ander, doe je dat. Dat maakt je nog geen held.”

Hoe het nu met het meisje gaat, is nog onduidelijk. De ouders en het meisje hebben bij de politie aangegeven graag in contact te komen met Milan, maar na goedkeuring hiervan heeft Milan nog niks van de familie vernomen. ,,Misschien komt dat nog. Ik hoop het wel in ieder geval’’, besluit Milan.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.