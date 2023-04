Milieuclub Vollenbroek gehackt • Benzineprijs schiet omhoog • Jutta Leerdam is verliefd • Marquez gaat

BENZINEPRIJS SCHIET OMHOOG | De benzineprijs schiet de komende dagen omhoog doordat oliekartel Opec+ aankondigde minder olie op te gaan pompen. ,,Als je moet tanken, kun je dat beter vandaag doen dan morgen.”

MILIEUCLUB VOLLENBROEK GEHACKT | De namen en rekeningnummers van bijna 2400 donateurs van milieuorganisatie MOB liggen op straat. Voorzitter Johan Vollenbroek gaat aangifte doen: zijn organisatie krijgt ook geregeld dreigementen. ,,Dit past in een patroon.”

GELDERLAND EIST HELDERHEID OVER 120 VLIEGTUIGEN PER DAG BOVEN PROVINCIE | Gelderland, dat worstelt met de stikstofcrisis, vindt het onbestaanbaar dat onbekend is hoeveel stikstof vliegtuigen op de provincie neer laten dwarrelen.

Volledig scherm Zo gaan de vliegtuigen straks over Gelderland. © Marcel Kuster

GEVANGENISSTRAF NA PECH MET ‘DRUGSBUS’ | Een Arnhemmer die in 2019 met een gestolen ‘drugsbus’ pech kreeg bij de oprit naar de A12 bij Zevenaar, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden.

VOETBALPODCAST KAPPEN EN DRAAIEN | Vitesse is weer verzekerd van een stadion, maar verhuurder Michael van der Kuit heeft wel een plek in de raad van advies gekregen. Wat houdt dat in? Is NEC’er Oussama Tannane op tijd fit voor de derby? Charlison Benschop mag weer voetballen bij De Graafschap, hoe is dat gegaan?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

MONIQUE VOLGT AUTISTISCHE KEES AL 25 JAAR: ‘HIJ ONTROERT ME’ | De documentaire Kees vliegt uit toont hoe het verderging met de autistische Kees Momma uit Velp. De eerste film over hem, ook gemaakt door Monique Nolte, werd onverwacht een grote hit.

ANNEKE MOET NA 70 JAAR HUIS UIT: ‘ZO GEMEEN’ | De woning van Anneke Driesman wordt na bijna zeventig jaar woonplezier gesloopt. Binnenkort moet haar huis tegen de vlakte en sindsdien slaapt ze slecht: ,,Ik ga dood als ik hier niet kan blijven, dat weet ik zeker.”

‘ZOJUIST MET DE BUKS GESCHOTEN OP HELI DIE MEGALAAG OVERVLOOG’ | Getergd door de overlast van laagvliegende Apaches pakt de 52-jarige Gijsbert uit Uddel donderdag zijn luchtbuks en richt die op een gevechtshelikopter boven zijn huis. Meteen daarna vult hij een klachtenformulier in op de website van Defensie.

Volledig scherm Laagvlieggebied Garderenseweg en inzet: mail Gijsbert die met luchtbuks schoot op de heli. © Maarten Sprangh / Diana van den Heuvel (Bewerking: de Stentor)

MÁRQUEZ VERTREKT TRANSFERVRIJ BIJ NEC | Ivan Márquez verlengt zijn aflopende contract niet en vertrekt na dit seizoen transfervrij bij NEC. De Nijmeegse club is nog wel hoopvol over een langer verblijf van Souffian El Karouani.

2-JARIG JONGETJE VERDRONKEN IN SLOOT | Een 2-jarig jongetje is maandagochtend verdronken in een sloot in Huizen (Noord-Holland). Hoe het kind in het water terecht kon komen, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm HUIZEN - Hulpdiensten zoeken op de Slotplaats naar een tweejarige jongen die te water was geraakt. Hulp mocht niet meer baten en het kind kwam te overlijden. ANP INTER VISUAL STUDIO © ANP / ANP

JOHN S. SCHOOT ZONDER PARDON OP WEERLOZE SLACHTOFFERS ZORGBOERDERIJ | De beelden die de rechtbank in Dordrecht maandagmiddag liet zien, zijn huiveringwekkend. John S. kent geen aarzeling of moment van twijfel als hij schiet op het erf van zorgboerderij Tro Tardi.

JUTTA IS INDERDAAD OPNIEUW VERLIEFD | Jutta Leerdam is weer verliefd en de wereld mag het weten. Na dagen van speculaties waarbij zelfs de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ over haar liefdesleven berichtte, maakt de 24-jarige topschaatser nu met enkele kiekjes op Instagram bekend een relatie met Jake Paul te hebben.

Volledig scherm Jake Paul en Jutta Leerdam. © © AFP / Pro Shots / Erik Pasman

