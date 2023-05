Militair komt om bij motorongeluk • Bizarre boete van 68 euro • Alles kwijt aan malafide belegger

BEVALLEN IN DE FILE | Bij een ongeluk op de A2 waren zaterdagmiddag zeven voertuigen betrokken. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. In de file die ontstond, is een vrouw bevallen.

MILITAIR KOMT OM BIJ MOTORONGELUK OP A50 | Bij een ernstig ongeluk op de A50 van Arnhem richting knooppunt Valburg is zaterdag een militair omgekomen tijdens een motorrit. Een tweede militair, die ook op een motor reed en bij het ongeval betrokken was, raakte niet gewond.

DUIVEN MET AAN ELKAAR GEPLAKTE VLEUGELS | Meerdere duiven die bij elkaar in een konijnenhok in Ede zaten, zijn zaterdag door medewerkers van de dierenambulance in veiligheid gebracht. De vogels waren vermoedelijk gedumpt. Hun vleugels waren aan elkaar vastgeplakt.

Volledig scherm Medewerkers van de dierenambulance brengen de duiven in veiligheid. © AS Media

GLURENDE MAN IN DE KLEEDKAMER | Één man zorgt bij een sportschool in Wijchen voor de nodige tumult. Meerdere vrouwen voelen zich door hem bekeken, vanuit de hoek van de kleedkamer. Detail: het is een foto, de man is niet echt. Een gevalletje ‘zout op iedere slak’, een ‘sign of the times’, of hebben de klagers een punt?

HIJ WILDE HUIS KOPEN, MAAR RAAKTE ALLES KWIJT AAN MALAFIDE BELEGGER | Victor Sassen begint het gesprek maar even met de mededeling dat hij geen slachtoffer is. Hij is weliswaar 160.000 euro kwijtgeraakt door een onbetrouwbaar beleggingsbedrijf op Cyprus, maar hij is nu veel gelukkiger. ,,Het zijn maar getalletjes.” Maar: hij wil mensen wel waarschuwen.

IN DE BRES VOOR ELOISE | Bekend Nederland springt massaal in de bres voor Eloise van Oranje, die kritiek krijgt omdat ze in het programma Het Perfecte Plaatje in badpak verscheen. Onder andere Chantal Janzen, Jan Versteegh en Gwen van Poorten plaatsen op sociale media foto’s in zwemkleding om de gravin een steuntje in de rug te geven. ‘Hartverwarmend om te zien.’

Volledig scherm Eloise op z'n Baywatch in de branding in Het perfecte plaatje. © RTL 4

VEEL KLACHTEN OVER HERRIE BIJ FESTIVAL | Inwoners van Arnhem Zuid, Huissen, Heelsum en Oosterbeek hebben zich vrijdagavond mateloos geërgerd aan het lawaai dat via de wind tot hen kwam van het grote Nijmeegse studentenfeest ‘Coupe des Templiers’ op Stadsblokken. Het feest tussen de twee bruggen aan de Nederrijn zorgde op sociale media tot veel verbolgen reacties over geluidsoverlast.

EEN TWEEKAPPER VOOR 9 TON | Een appartement voor 8 ton of een tweekapper voor 9 ton? In Nijmegen-Noord melden zich de potentiële kopers zich bij bosjes. Deze nieuwbouwhuizen hebben een unieke extra: ze liggen pal langs de Waal.

GEMEENTE ZET PETER GILLIS ONDER DRUK | Peter Gillis van Vakantiepark Arnhem kan binnenkort de eerste dwangsommen op de deurmat vinden als hij mensen permanent op zijn park laat wonen. De gemeente Arnhem wil de parkeigenaar en bewoners zo verder onder druk zetten.

Volledig scherm Peter Gillis. © ANP / ANP

POSITIE VAN ‘ONZEKERE CILLESSEN’ ONDER DRUK BIJ NEC | De positie van Jasper Cillessen bij NEC staat na een reeks blunders onder druk. Trainer Rogier Meijer laat in het midden of de doelman zijn basisplaats behoudt.

GERRIT KRIJGT BOETE VAN 68 EURO OMDAT HIJ .... TE TRAAG REED | Gerrit De Smet (58) kreeg deze week een wel erg opmerkelijke boete in de bus. Volgens de Belgische politie reed hij te traag in een 30-kilometerzone. ,,Dit is pure geldklopperij.”

‘EVEN NIET AAN KANKER DENKEN OP ‘VERWENDAG’ | Niet bezig zijn met ziek zijn, maar als lotgenoten onder elkaar een dagje stralen. Dat was zaterdag de bedoeling op de Shine Day. In de Basiliek in Veenendaal werden meer dan honderd ernstig zieken en hun naasten in de watten gelegd.