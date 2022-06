Militair Maaike (23) bungelt bijna uur in boom na sprong uit vliegtuig: ‘Erger kan het niet worden’

Het was voor Hedlund al spannend: ze hield al niet van vliegen en nu moest ze voor haar opleiding tot militair ook nog eens een parachutesprong maken. ,,Het was voor mij best een psychische overwinning. Op de KMS leer je in een week parachutespringen op vliegveld Teuge. Gisteren hadden we een grondopleiding, die we vandaag in de lucht uitvoeren.’’