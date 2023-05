Militair overlijdt bij ongeluk op motor, collega komt met de schrik vrij

‘Mijn schoonmoe­der dreef een wig tussen mijn man en mij, ons huwelijk heeft het niet gered’

In de ogen van een schoonouder kan lang niet elke schoonzoon of schoondochter het goed genoeg doen. Toch is het belangrijk voor je relatie om de band gezond te houden. Zet op Moederdag de eerste stap. Relatiecoach Danielle Veenhuizen: ,,Vaak zijn mensen zich helemaal niet bewust van hun gedrag. Net als in elke relatie is communicatie dé sleutel.”