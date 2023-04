Militairen verslikken zich in paasgift van de baas • Dit bijzondere huis is nauwelijks zichtbaar

Er leek niets aan de hand, toch bleek bij Sophie (7) alles anders | De dromen waren er. De zekerheidjes. Dat ze ging fietsen. Vriendinnetjes zou krijgen, vriendjes. Het leven van Sophie Bogers (7) staat eigenlijk nog maar net in de kinderschoenen als de dood haar op komt halen. Dag Sophie. Sophie met de belletjes. Sophie het boefje.

Gorilla Bokito overleed aan gevolgen van hartfalen | Bokito, de bekende gorilla die afgelopen dinsdag op 27-jarige leeftijd overleed, is gestorven aan de gevolgen van hartfalen. Dat laat Diergaarde Blijdorp weten.

Volledig scherm Bokito was jarenlang altijd een imposante verschijning in Blijdorp. © AD

Rel over mega-stroomhuis | Het leek een eenvoudige operatie, de bouw van een nieuw regelstation van Liander in Lengel. Niets is minder waar. De kwestie is uitgelopen op een rel waarvan het eind nog niet in zicht is. ,,De kaarten waren in november 2022 al geschud.”

Nicolien (23) is aseksueel | Of het nou gaat om levensgrote posters met vrouwenbillen of series over swingers: sex sells. Voor Nicolien Boekhoudt (23) uit Hengelo onbegrijpelijk. Ze is aseksueel en aromantisch. Vandaag is het Internationale dag van de aseksualiteit. Hoe is het om aseksueel te zijn in een wereld die om seks lijkt te draaien? „Soms hoor ik dat ik gewoon geen goeie seks heb gehad.”

Volledig scherm Nicolien Boekhoudt. © Robin Hilberink

Militairen verslikken zich in paasgift van de baas | Een goedbedoelde paasactie bij de marine heeft bij een aantal militairen tot grote hilariteit geleid. De baas stuurde negen bollen rond, maar een beschrijving wat het precies was ontbrak. Sommigen militairen zetten daardoor letterlijk hun tanden in bloembollen.

Poetin wacht na speech op applaus dat niet komt | Pijnlijk moment in het Kremlin gisteren, waar de Russische president Vladimir Poetin enkele ambassadeurs de les spelde tijdens een ceremonie. Op beelden is te zien dat hij zijn speech afsluit en duidelijk wacht op een - op zijn minst beleefd - applaus, maar dat het doodstil blijft in de zaal.

Spanjaard heeft voor vier miljoen euro aan hasj in camper | Een man uit Spanje (50) die met 950 kilo hasj rondreed op een industrieterrein in Roosendaal is maandagnacht aangehouden. Het spul lag in een camper. Volgens de politie is de geschatte straatwaarde van de drugs zo’n vier miljoen euro.

Jan-Willem (54) leeft nog dankzij dit medicijn, toch wordt proef stopgezet | Een grote medicijntest van het Nijmeegse bedrijf Xenikos is begin dit jaar voortijdig stopgezet, omdat vier van de eerste zeven proefpersonen binnen twee maanden zijn overleden. Het nieuwe medicijn tegen afstoting was bedoeld voor leukemiepatiënten die anders hoe dan ook zijn uitbehandeld.

Volledig scherm Jan Willem de Hoop. © Eigen foto

‘Onze plaats wordt besmet’ | Schaamte en boosheid, maar ook dat dit niet bij het dorp past. Dat hoor je donderdag in Roelofarendsveen, na de arrestatie van een dorpsgenoot (32). Hij zou bij het bekerduel in De Kuip een aansteker op het hoofd van Davy Klaassen hebben gegooid.

Dit bijzondere huis is nauwelijks zichtbaar | Niet meer dan een lichte glooiing in een weiland: dat is het nieuwe onderlandhuis in Diepenheim. „Er zijn buurtbewoners die nog steeds niet weten dat hier een huis ligt”, zegt architect Henri Betting.

