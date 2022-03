Miljarden voor opkopen boeren is weggegooid geld, vinden boer én milieu-activist

Verkenning van het Nederland­se WK-kamp in Doha: biljartla­kens van voetbalvel­den in de brandende zon

Morgenavond is de loting voor het WK in Qatar. Acht jaar geleden streed Oranje voor het laatst mee om wereldgoud. Wordt het nu een poule met pak ’m beet Spanje, Marokko en Canada? Of toch een groep met Qatar? En hoe zien de trainingslocatie en het hotel van Oranje eruit? Deze site proeft alvast sfeer in Doha.

21:31