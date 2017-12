'Miljoenenstrop' dreigt door fouten bij heraanleg spoor Zwolle-Kampen

Vanavond zijn de provincie Overijssel, gemeenten Zwolle en Kampen en de vervoerder Keolis geïnformeerd over het nieuws. Nadat de spoorbaan afgelopen zomer compleet is vernieuwd blijkt de spoorbaan nu niet genoeg stabiliteit te bieden om er met de vereiste snelheid overheen te rijden.

Persconferentie

Provinciewoordvoerder Petra Timmer bevestigt te zijn ingelicht: ,,We gaan ons nu eerst beraden en zullen morgenochtend in een gezamenlijke persconferentie een toelichting geven.''

Het bodemprobleem is in de afgelopen periode pas aan het licht gekomen toen de nieuwe treinen voor het eerst over het traject reden. ProRail onderzoekt hoe het kan dat de ondergrond vooraf niet goed genoeg in beeld is gebracht en gaat met de betrokken partijen in overleg om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om dit probleem op te lossen.