Millingse (18) overlijdt op hardstylefeest • Martin (5) zat opgesloten in taxibusje dat hem naar school bracht

18-JARIGE MILLINGSE OVERLIJDT OP DANCEFEEST | Een 18-jarige vrouw uit Millingen aan de Rijn is zaterdagavond overleden tijdens het hardstylefestival Rebellion in Haaren. ‘De politie houdt er rekening mee dat het overlijden van de 18-jarige vrouw verband houdt met drugsgebruik’, meldt de politie op Twitter.



MATTHIJS NIET GESPAARD | Matthijs van Nieuwkerk is gisteren in zijn eigen clubhuis van BNNVara keihard op de hak genomen door zijn collega’s van Even tot hier. Niels van der Laan en Jeroen Woe hadden amper een dag na het uitkomen van het onthullende Volkskrant-verhaal al het chanson La Bohème van Van Nieuwkerks favoriete zanger Charles Aznavour omgeturnd tot Achter de schermen. Daarin werd de in opspraak geraakte presentator keihard aangepakt: ,,Laat het een les zijn. Het is vanaf nu voorgoed voorbij.”



FLATBRAND | In een flatgebouw in ’s-Heerenberg heeft zondagochtend een zeer grote, uitslaande brand gewoed. De brandweer zette extra wagens en manschappen in. Het gebouw van vier verdiepingen hoog is ongeveer voor de helft ontruimd. Raul en zijn vriendin moesten met hun vijf maanden oude baby vluchten.



TOILETVRIENDELIJK | Wie last heeft van zijn darmen, maag of blaas wil vaak zo snel mogelijk naar de wc. Thuis is deze snel beschikbaar, maar in de stad is dat vaak een ander verhaal. Om hier verandering in te brengen heeft de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) opnieuw een lijst uitgebracht met de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. Je kunt hier checken of jouw gemeente bij de top of in de kelder staat op dit punt.



POLITIE BEKIJKT OPTREDEN BIJ SINTERKLAASOPSTAND | De politie gaat haar inzet rond de volledig uit de hand gelopen sinterklaasopstand in Staphorst, zaterdag, grondig doorlichten. Daarbij is de ernstige belaging van drie waarnemers van Amnesty International een onderdeel. Dat zegt een woordvoerder van de politie in Oost-Nederland desgevraagd.



NATUURIJS | Schaatsliefhebbers hebben zondag vanaf 08.15 uur in Winterswijk hun hart kunnen ophalen op het eerste natuurijs van het najaar in Nederland. De ijsdikte bedroeg na één nacht matige vorst 12 millimeter. ,,Dat hebben we nog nooit eerder gehad’’, zegt een dolenthousiaste Tim Jonker van de plaatselijke ijsvereniging.



HOE JOEP ZIJN DOODGEBOREN ZUSJE TERUGVOND | Doodgeboren en verdwenen gewaand. Joep Boerboom (49) uit Zwolle wist nauwelijks iets van zijn eigen zusje. Tot hij besloot te gaan zoeken. In 1967 bleef haar lichaampje achter in het ziekenhuis. Nu, 55 jaar later, kon Joeps vader (82) Marlene alsnog aangeven bij de burgerlijke stand. Lees meer.



CONCERT IN KOEIENSTAL | Aan bijzondere locaties geen gebrek, tijdens de negen edities van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek, de afgelopen jaren. Zangeres Marieke Ruessink zorgde afgelopen zaterdag voor een nieuw hoogtepunt. Ze presenteerde haar nieuwe EP New York Minute met bijbehorende videoclip in de koeienstal van haar ouderlijk huis op de biologische melkveehouderij De Roodheuvel in Toldijk.



ZEVENHEUVELENLOOP | Een vertrouwd beeld, dat een paar jaar is weggeweest: de Zevenheuvelenweg gevuld met een lang en breed lint van hardlopers. Duizenden lopers deden zondag mee aan de frisse herfsteditie van 2022. Langs de route stond wat minder publiek dan andere keren.



De Oegandese atleet Rogers Kibet heeft de 37e editie op zijn naam geschreven. Hij legde de wedstrijd over 15 kilometer in en om Nijmegen af in een tijd van 42.08 minuten en eindigde ruim voor zijn concurrenten. Bij de vrouwen finishte de Keniaanse atlete Beatrice Chepkoech als eerste. Ze liep een tijd van 47.18.

MARTIN (5) OPGESLOTEN IN TAXIBUSJE | Zes uur lang zat Martin (5) in zijn uppie opgesloten in een geparkeerde taxibus. De chauffeur van het busje, die hem naar het speciaal onderwijs in Utrecht had moeten brengen, was hem vergeten. Zijn ouders zijn verdrietig en boos: ,,Ik kan er gewoon niet te lang aan denken, het idee breekt mijn hart.’’ Lees meer.



EN DAT IS VIJFTIEN VOOR MAX | In stijl sloot Max Verstappen zijn wonderseizoen af, met zege nummer 15. Een onbedreigde laatste overwinning, gestart van pole position. De missie van Red Bull Racing om ook nog de tweede plaats in het WK te veroveren met Sergio Pérez, ging in extremis nog de mist in.



WK IS BEGONNEN | Het openingsduel van het WK 2022 is voor Qatar uitgelopen op een groot debacle. Na een spectaculaire ceremonie werden het gastland en doelman Saad Al Sheeb getrakteerd op een voetballes van Ecuador en spits Enner Valencia: 0-2. Veel supporters verlieten al ruim voor het laatste fluitsignaal het stadion.



NOPPERT OP ORANJE-DOEL | Andries Noppert verdedigt morgenmiddag tegen Senegal het doel van Oranje. Na maanden speculeren komt daarmee een antwoord op de vraag wie de doelman van het Nederlands elftal gaat zijn op het WK in Qatar.

