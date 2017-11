Minder collectanten voor goede doelen

Pegida: geen varkensbloed zondag in Nijmegen

8:54 NIJMEGEN - Pegida gaat zondag in Nijmegen niet met varkensbloed in de weer, zegt voorman Edwin Wagensveld. Of de demonstratieve tocht die de partij houdt langs het Jonkerbosplein voert - waar een nieuwe moskee is gepland - zegt Wagensveld niet van tevoren. ,,Ik wil tegendemonstranten niets wijzer maken.’’