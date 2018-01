Minder criminaliteit? Hoezo?

Bod van 40 miljard, aandeeelhouder NXP haalt er de neus voor op

6:53 NIJMEGEN - Eigenlijk had er sinds 1 januari al 'Qualcomm' op de gigantische gevel van de NXP-fabriek in Nijmegen moeten staan. Maar het wil maar niet vlotten met de overname van de chipfabrikant, omdat het bod van de Amerikanen inmiddels ruimschoots is ingehaald door de koers. En dan is er ook nog Brussel.