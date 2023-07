Minder gezinnen in de bijstand, maar: ‘We zien steeds vaker werkende armen’

Met peperdure luchtwas­ser stopt pizzeria roetover­last van houtoven, buurt is opgelucht

Een verbod op de houtoven waarin pizzeria Attraverso in Zelhem zijn traditionele Italiaanse pizza’s bakt is van de baan. De buurt dringt daar niet langer op aan, nu eigenaar Ernst-Jan de Gee een luchtwasser installeert. Dat ding is peperduur. ,,Dan doen we maar even een tijdje wat minder boodschappen.”