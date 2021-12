Minder luchtvervuiling dankzij corona. Kijk hier hoe schoon de lucht in jouw gemeente is

Het RIVM noteerde in 2020 in het hele land een duidelijke afname van de uitstoot van schadelijke stoffen, vergeleken met een jaar eerder.



Stikstofoxide (een uitlaatgas dat voornamelijk door verkeer en industrie wordt uitgestoten) daalde met 20 procent; fijnstof (zeer kleine deeltjes in de lucht afkomstig van met name veehouderijen en verkeer) met bijna 10 procent. Beide stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid.



Die trend is ook zichtbaar in Gelderland, Brabant en Limburg, maar er zijn duidelijke verschillen tussen gemeenten. Zo zitten Arnhem en Nijmegen met fijnstof boven het landelijk gemiddelde, de Achterhoek er ruim onder. De regio Ede scoort hoog met de uitstoot van fijnstof door onder andere de intensieve veehouderij.