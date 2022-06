Minder openbaar vervoer kan best, ik ga toch nooit met het ov

oorlog Oekraïne LIVE | VK: ‘Poetin gaf opdracht voor verschrik­ke­lij­ke misdaden in Oekraïne’

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, heeft de Russische president Vladimir Poetin beschreven als ,,een afschuwelijke dictator die een oorlog voert die niet legaal of gerechtvaardigd is”. Ze voegde er nog aan toe dat ,,hij opdracht heeft gegeven tot de meest verschrikkelijke misdaden in Oekraïne’'. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

10:43