Minder straf voor dader van meerdere plofkraken, vrijspraak voor medeverdachte

fotoserie Dit was 2021 in beeld: de meest bijzondere foto's volgens onze fotografen

2021 was een jaar vol nieuwsgebeurtenissen. Er gebeurden vrolijke dingen, maar er was ook ellende. De fotografen van De Gelderlander zijn dag in dag uit op pad om dat nieuws vast te leggen, om een verhaal in één beeld te vatten. Wij vroegen hen om zelf hun mooiste, meeste bijzondere of echt typische foto van 2021 te kiezen.

15:50