Minder verbruik en meer zon: dit voorjaar kost leveren van energie soms geld

Op nog twee nertsenhou­de­rij­en coronavi­rus aangetrof­fen

20:30 Op nog eens twee nertsenhouderijen is het coronavirus aangetroffen, meldt landbouwminister Carola Schouten. Dat brengt het totaal op vier nertsenbedrijven. Een van de locaties waar het virus deze week is ontdekt, is van een houder waar al eerder sprake bleek van besmetting.