Minder verkeer op de weg in 2020, maar nog steeds veel doden: hoe kan dat?

Net als een jaar eerder zijn in 2020 bijna zevenhonderd slachtoffers bij een verkeersongeval om het leven gekomen: 661 in 2019 en ongeveer 680 afgelopen jaar.



Althans, dat is de schatting van de SWOV in het rapport ‘De staat van de verkeersveiligheid’ (pdf.). Het blijft bij een voorspelling, omdat de definitieve cijfers over heel 2020 pas later beschikbaar komen. Het getal is onder meer gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de eerste helft van dat jaar.