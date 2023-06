Miniconcert in achtertuin voor ALS-onderzoek • Noodweer in Gelderland

Iedereen groeide ermee op, maar gebruikt het bijna niet meer: het washandje

Het washandje, wie is er niet mee opgegroeid? Toch gebruiken steeds minder Nederlanders het lapje badstof. De wekelijkse teil, met het bijbehorende washandje, is in de loop der jaren vervangen door de dagelijkse douche. Wat is er gebeurd met een van onze oudste tradities?