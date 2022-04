Minimalisten beginnen eigen woongemeenschap in nieuwbouwbuurt: ‘We delen een levensstijl’

Niet zo klein mogelijk, maar niet groter dan nodig. Dat is het uitgangspunt voor een nieuwe woonvorm in Stadshagen, dat wordt gerealiseerd via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Zonder ontwikkelaar dus, met als expliciet doel de eigen ecologische voetafdruk zo minimaal mogelijk te houden. De deelnemers delen dezelfde drijfveren: ze zijn begaan met het klimaat, graag buiten en kijken naar elkaar om. Verbinding met elkaar en de natuur is wat deze bewoners nastreven in de Tippe, met klein wonen als werktitel.