Minister: ‘Boeren pleegden geen fraude met invoer fosfaatrechten’

update Sportvlieg­tuig stort neer op akker bij Epse: één inzittende wordt behandeld

17:38 Een sportvliegtuig is vanmiddag neergestort op een akker aan de Dortherweg bij Epse. Er zat één persoon in het toestel. Die wordt door het ambulancepersoneel behandeld. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.