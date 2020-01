Minister De Jonge belooft: meer duidelijkheid in februari voor kinderen Hoenderloo Groep

Geen enkel kind van de Hoenderloo Groep belandt tussen wal en het schip. Die keiharde garantie geeft Karel Verweij, voorzitter van de raad van bestuur van zorginstelling Pluryn, waar de Hoenderloo Groep onder valt. De ouders van kinderen met complexe problemen die er worden behandeld, krijgen in februari een gesprek over de toekomst van hun kind, nu de Hoenderloo Groep in de loop van het jaar gaat sluiten.

Dit is volgens Verweij donderdagochtend met de Apeldoornse wethouder Detlev Cziesso en minister Hugo de Jonge afgesproken. Hugo de Jonge was naar de bossen in Hoenderloo gekomen om zijn oor te luister te leggen bij onder andere bezorgde ouders en jongeren. Continuïteit in de zorgverlening voor deze jongeren staat voorop, benadrukt de minister na het onderhoud. ,,Daar gaan we alles aan doen".

Geen konijn uit de hoge hoed

Maar toch, de minister tovert deze donderdagochtend helaas geen konijn uit de hoge hoed, treurt Hans Knetsch, die namens de bezorgde ouders het woord doet in de besloten bijeenkomst. ,,Er blijft gewoon nog veel onduidelijk over de toekomst van onze jongeren. Het was wel fijn dat de minister zich wel heel betrokken toonde, dat is dan weer een pluspunt,” constateert Knetsch. Samen met zijn vrouw Christine schetste hij de onrust die na de bekendmaking van het besluit van de sluiting onder jongeren en ouders is ontstaan. ,,Betrokkenheid is mooi, maar daar koop je nu nog niets voor”, zegt de bezorgde ouder.

Zijn zoon Jan, die op de locatie de Deelen van de Hoenderloo Groep woont, wacht zijn ouders na afloop van het onderhoud op. Verlossend nieuws krijgt de veertienjarige zoon dus nog niet te horen. Zijn toekomst bij de Hoenderloo Groep blijft vooralsnog ongewis. Jan: ,,Weet je, ik krijg het gevoel dat wij nummers zijn. Dat wij tot last zijn. Terwijl we ook gewoon inwoners van Nederland zijn,” zegt hij. ,,Waarom pakt het rijk dit niet weer op? De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten neerleggen, dat werkt gewoon niet. Ik zou hierover eigenlijk nog graag met de minister willen praten”. ,,Misschien kan je hem zo nog even aan jasje trekken,” zegt zijn vader.

Jan, die aan een zware vorm van autisme lijdt, verblijft sinds oktober 2018 bij de Hoenderloo Groep, vele kilometers verwijderd van zijn ouderlijke woning in Katwijk. Jan is thuis niet meer te handhaven en bij de Hoenderloo Groep krijgt hij de complexe zorg waarvoor hij in aanmerking komt. Hans: ,,Dat onze zoon op zo’n grote afstand zit, dat is al heel moeilijk. Je kan niet zomaar even bij hem op bezoek gaan. Maar het geeft ook aan hoe weinig instellingen er zijn waar jongeren met deze complexe problemen terecht kunnen. Dus blijft de grote vraag, waar straks?”

Hugo de Jonge was na afloop van het onderhoud helder. ,,De zorg voor deze jongeren komt aan op de continuïteit. Samen met gemeente Apeldoorn en Pluryn moeten we ervoor zorgen dat de kinderen die hier nu verblijven de zorg blijven krijgen die ze verdienen. Daar gaan we met zijn drieën vol voor. Het is daarom goed dat we nu hebben afgesproken dat iedereen in februari een gesprek krijgt, waarin nauwkeurig en zorgvuldig de mogelijkheden worden bekeken. Gelukkig kan een groot deel van de jongeren het behandeltraject hier nog afronden, maar er moeten goede oplossingen worden gevonden voor wie dat niet geldt”.

Jan krijgt de minister te spreken

Als de minister richting de auto loopt lukt het Jan de bewindsman alsnog aan te spreken. Vol passie gaat hij het gesprek aan met de minister. ,,Waarom pakt het rijk niet de verantwoordelijkheid? Waarom laat u dit gebeuren?” De minister, die eigenlijk al lang voor een volgende afspraak vertrokken had moeten zijn, neemt echter de tijd voor Jan. ,,Ik snap je zorgen heel goed. We moeten de complexe zorg voor jongeren zoals jij, anders organiseren. Nu heeft Pluryn met zo’n driehonderd gemeenten te maken. Dat is voor de zorginstelling ook niet goed".

Kennis bundelen

De Jonge vindt dat gemeente voor deze complexe zorg veel meer in regionaal verband samen zouden moeten werken zodat er een aanspreekpunt is voor de zorginstelling. ,,En we kunnen ook leren van de ziekenhuizen. De echt complexe zorg wordt in nog maar enkele instellingen gedaan, waar alle kennis gebundeld is. Zo moeten we ook in de jeugdzorg gaan werken. We zijn al bezig met het organiseren van een aantal expertisecentra, waar jongeren met de meest complexe problemen terecht kunnen. Centra waar alle kennis op dit gebied aanwezig is en niet versnipperd over het land”. Jan: ,,Maar het nadeel is dan dat je niet altijd dicht bij huis terecht kan.” De minister: ,,Daarin heb je gelijk. Maar kennis bundelen voor complexe problemen is verstandig. Zorg dichtbij als het kan, zorg verder weg als het moet".

