Minister Grapperhaus fietst door Presikhaaf: 10 miljoen extra voor Arnhem om jeugd op het rechte pad te houden

Samen met burgemeester Ahmed Marcouch brengt Grapperhaus onder meer een bezoek aan de Parkschool in Presikhaaf. Als een van de eerste basisscholen in Arnhem gaat hier het Preventief Interventie Team (PIT) aan de slag.



,,Scholen geven aan: wij hebben zorgen om bepaalde kinderen", legt Marcouch uit. ,,Daarom willen we er op tijd bij zijn als we zien dat het moeilijk gaat. Dat doen we samen: met de school, met de ouders, in de wijk.”