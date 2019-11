Minister: ‘Lelystad Airport in 2020 open’

Afgelopen zomer bleek dat de openstelling van de luchthaven voor passagiersvluchten, die voor april 2020 gepland stond, opnieuw moest worden uitgesteld. De minister wachtte nog op goedkeuring van de Europese Commissie voor haar plan om vluchten te verdelen tussen Schiphol en Lelystad. Bovendien moesten de gevolgen voor het vliegveld van de stikstofuitspraak van de Raad van State van eind mei in kaart worden gebracht.

Brussel is akkoord

De Europese Commissie is inmiddels akkoord met het voorstel om vakantievluchten op vrijwillige basis te verplaatsen naar Lelystad . Daardoor moet op Schiphol meer ruimte ontstaan voor vliegverkeer dat bijdraagt aan de rol van die luchthaven als internationaal knooppunt. Van Nieuwenhuizen gaat er ook vanuit dat het stikstofprobleem voor de luchtvaart snel kan worden opgelost, omdat de sector er maar beperkt aan bijdraagt.

De uitbreiding van Lelystad Airport ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Dat komt mede doordat de afspraken met Brussel niet uitsluiten dat er luchtvaartmaatschappijen neerstrijken, zonder dat zij daar vluchten op Schiphol voor inleveren. Een ruime Kamermeerderheid wil dat juist voorkomen. Binnen de regeringscoalitie heeft alleen de VVD er geen probleem mee als Lelystad op die manier bijdraagt aan groei van het aantal zogenoemde pretvluchten.

Van Nieuwenhuizen hoopt evenwel de zorgen in de Tweede Kamer snel weg te kunnen nemen. Nog dit jaar verwacht ze al haar huiswerk in te leveren zodat de Tweede Kamer er snel over kan oordelen.