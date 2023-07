Minister moet meer doen tegen woningen rond geitenboerderijen: ‘Inwoners moeten worden beschermd’

Oorlog Oekraïne LIVE | Poetin pobeerde Prigozjin na muiterij te vervangen als Wagnerbaas, maar faalde

Het tegenoffensief van Kyiv ‘gaat niet zo snel vooruit’, heeft de rechterhand van president Zelensky laten weten. Wel beweert de Oekraïense krijgsmacht dat de troepen in het zuiden en zuidoosten van het land in een week tijd 1,7 kilometer zijn opgerukt. Maar de opmars gaat trager dan gehoopt. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.