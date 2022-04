Minister: ‘Moeten er goed over nadenken of we zoveel pluimvee bovenop elkaar nog wel willen in Nederland’

Konings­nacht en -dag worden volop gevierd in Gelderland, wij vertellen je hoe en waar

Het Oranjefeest kan dit jaar eindelijk weer doorgaan. In en rondom Arnhem, Nijmegen, Rhenen en de Achterhoek, overal is wat te doen. Van kleedjesmarkten tot festivals, in zowat ieder dorp en iedere stad kleuren de straten oranje. Hier een overzicht.

16:38