Minister: Oorspronkelijk plan Lelystad Airport wordt ‘niet eenvoudig’

Het gaat niet eenvoudig worden om het oorspronkelijke plan voor Lelystad Airport overeind te houden. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Mogelijk worden er toch vliegtuigmaatschappijen toegelaten die niet van Schiphol komen.

De vliegveldminister haalde onlangs bakzeil bij de Europese Commissie. Maatschappijen dwingen om te verkassen van Schiphol naar toekomstig vakantievliegveld Lelystad Airport mag niet van Europa. Een fikse tegenvaller voor Van Nieuwenhuizen, omdat hiermee de basis onder het plan weggeslagen wordt. Dankzij de uitbreiding van Lelystad zou er meer ruimte komen op Schiphol voor duurdere intercontinentale vluchten.

Aangepast plan

Omdat de minister nog in gesprek is met de Europese Commissie weigert ze uitvoerig in te gaan op de bezwaren vanuit Brussel. Ze wijst op de moeite die Europa heeft met de verkeersverdelingsregeling (VVR). Dit is het document waarmee geregeld wordt dat maatschappijen hun vakantievluchten moeten verhuizen van Schiphol naar Lelystad. ‘In algemene zin zijn non-discriminatie en proportionaliteit van de VVR de kernpunten. In dat kader is het van belang dat de VVR de markttoegang voor nieuwe gegadigden niet volledig mag afsnijden’, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Of dat betekent dat de deur opengaat voor nieuwe maatschappijen die niet van Schiphol komen, houdt ze in het midden. ‘Er wordt aldus gezocht naar een balans tussen enerzijds de markttoegang van nieuwe gegadigden en anderzijds het oorspronkelijke doel van de VVR om Lelystad Airport te laten functioneren als overloopluchthaven van Schiphol. Het zal duidelijk zijn dat dit niet eenvoudig is. Mijn inzet is in ieder geval om tot een aangepaste VVR te komen die het oorspronkelijke doel in stand houdt’, aldus de VVD-minister.

Inspraak

Vrijwel gelijktijdig informeert ze de Tweede Kamer dat de ministerraad wél het ontwerpbesluit in procedure brengt om het Luchthavenbesluit Lelystad aan te passen. Dit is nodig om vakantievliegveld Lelystad Airport wettelijk mogelijk te maken. Een eerdere poging hiertoe strandde, nadat actiecomité Hoog Overijssel fouten in de milieueffectrapportage aan het licht bracht. Het nieuwe besluit wordt 11 januari formeel bekend gemaakt. Vanaf dan kunnen inwoners en betrokkenen zienswijzen indienen tegen het plan.

De opening van het uitgebreide Lelystad Airport is voorzien in 2020. Of dat lukt is met het huidige conflict over de verkeersverdelingsregeling nog maar de vraag.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over Lelystad Airport en de herindeling van het luchtruim.