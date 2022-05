Minister pakt na fatale flatbrand Arnhem probleem gevaarlijke meubels aan: ‘Niets doen is een gepasseerd station’

Oorlog Oekraïne LIVE | Chef-inlichtin­gen Oekraïne: ‘Oorlog voor eind dit jaar voorbij, staats­greep gaande tegen Poetin’

Het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten Kirilo Boedanov voorziet dat de oorlog in zijn land nog voor het einde van het jaar zal eindigen met een Russische nederlaag. De inlichtingenbaas stelt dat er al een staatsgreep gaande is tegen de Russische president Vladimir Poetin. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

